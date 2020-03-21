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Бывший президент "Реала" Лоренцо Санс умер от коронавируса

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Бывший президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс умер. У него был обнаружен коронавирус, что и стало причиной смерти.

Нагадаємо, 76-річний Санс був госпіталізований та потрапив у реанімацію. В чоловіка 8 днів була лихоманка. А тест на Covid-19 дав позитивний результат.

В лікарні стан Санса погіршився. В суботу, 21 березня 2020 року колишній президент "Реала" помер.

До слова "Реал" має намір попрощатися із зірковим футболістом через порушення правил карантину

  • Лоренцо Санс був президентом "Реала" з 1995 по 2000 роки.
  • Під його керівництвом клуб двічі виграв Лігу чемпіонів. Вперше у сезоні 1997/1998 році в матчі проти "Ювентуса". До цього "Реал" не міг перемогти в Лізі чемпіонів 32 роки.
  • Другий раз "Реал" виграв Лігу чемпіонів за його президентства в сезоні 1999/2000 році, в фіналі розгромивши "Валенсію".
  • Ще двічі "Реал" виграв чемпіонат Іспанії – в сезоні 1994/1995 та 1996/1997
  • У 2000 році він програв вибори Флорентіно Пересу, який зараз керує клубом.

До слова Які спортсмени захворіли на коронавірус – список

  • У світі зафіксовано понад 303 000 випадків зараження коронавірусом.
  • Майже 13 000 людей померли, майже 95 000 одужали.
  • Топ-5 країн з найбільшою кількістю хворих: Китай (81 008), Італія (53 578), Іспанія (25 374), США (24 137), Німеччина (22 084).

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Реал Коронавирус Covid-19 Потери Новости Спорта Футбол Спорт
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