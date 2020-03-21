Бывший президент "Реала" Лоренцо Санс умер от коронавируса

Бывший президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс умер. У него был обнаружен коронавирус, что и стало причиной смерти.

Нагадаємо, 76-річний Санс був госпіталізований та потрапив у реанімацію. В чоловіка 8 днів була лихоманка. А тест на Covid-19 дав позитивний результат.

В лікарні стан Санса погіршився. В суботу, 21 березня 2020 року колишній президент "Реала" помер.

До слова "Реал" має намір попрощатися із зірковим футболістом через порушення правил карантину

Лоренцо Санс був президентом "Реала" з 1995 по 2000 роки.

Під його керівництвом клуб двічі виграв Лігу чемпіонів. Вперше у сезоні 1997/1998 році в матчі проти "Ювентуса". До цього "Реал" не міг перемогти в Лізі чемпіонів 32 роки.

Другий раз "Реал" виграв Лігу чемпіонів за його президентства в сезоні 1999/2000 році, в фіналі розгромивши "Валенсію".

Ще двічі "Реал" виграв чемпіонат Іспанії – в сезоні 1994/1995 та 1996/1997

У 2000 році він програв вибори Флорентіно Пересу, який зараз керує клубом.

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