24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Бывший президент "Реала" находится в реанимации из-за коронавируса

- Читати новину українською

Бывший президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс попал в реанимацию. У 76-летнего мужчины обнаружили коронавирус.

Лоренцо Санс попал в реанимацию после того, как у него несколько дней была лихорадка, пишет Marca. Уже в больнице ему сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат.

При этом у Санса проблемы с дыхательными путями. А учитывая его возраст (ему 76 лет), то он попал в зону риска инфицированных Covid-19.

Читайте также Акции, гособлигации и курс валют: как пандемия COVID-19 влияет на финансовые рынки

Поэтому Лоренцо Санса отправили в отделение интенсивной терапии, где он находится под постоянным наблюдением.

  • Лоренцо Санс был президентом мадридского "Реала" с 1995 по 2000 годы.
  • За время его правления "Реал" дважды выигрывал Лигу чемпионов – в 1998 году в матче против "Ювентуса" и в 2000 году в финале против "Валенсии".
  • В 2000 году он проиграл выборы Флорентино Пересу, который сейчас руководит клубом.

Коронавирус в Испании

  • По состоянию на 18 марта в Испании зафиксировано 13716 случаев заражения коронавирусом, из них – 558 человек умерло, 1081 – выздоровели.
  • Для замедления распространения эпидемии коронавируса Испания объявила карантин на территории всей страны с 8 утра 15 марта.
  • Жителям можно выходить из дома только для того, чтобы купить еду, лекарства, ездить на работу, посещать больницы и банки, а также совершать поездки, связанные с уходом за детьми и пожилыми людьми.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.

Все о коронавирусе: 12 полезных статей
сегодня
Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус Covid-19 Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 16:03 Физические упражнения, которые можно делать дома во время карантина: видео от Юлии Левченко
Ігор Саджениця
сегодня 11:47 Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Михайло Гема
17 марта 17:37 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
сегодня 12:55 14-летний киевлянин Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по снукеру
Софія Кулай
17 марта 12:50 Называйте меня Александр, это по-русски, Олександр – это по-украински, – Усик к журналистам
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук