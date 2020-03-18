Бывший президент "Реала" находится в реанимации из-за коронавируса

Бывший президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс попал в реанимацию. У 76-летнего мужчины обнаружили коронавирус.

Лоренцо Санс попал в реанимацию после того, как у него несколько дней была лихорадка, пишет Marca. Уже в больнице ему сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат.

При этом у Санса проблемы с дыхательными путями. А учитывая его возраст (ему 76 лет), то он попал в зону риска инфицированных Covid-19.

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Поэтому Лоренцо Санса отправили в отделение интенсивной терапии, где он находится под постоянным наблюдением.

Лоренцо Санс был президентом мадридского "Реала" с 1995 по 2000 годы.

За время его правления "Реал" дважды выигрывал Лигу чемпионов – в 1998 году в матче против "Ювентуса" и в 2000 году в финале против "Валенсии".

В 2000 году он проиграл выборы Флорентино Пересу, который сейчас руководит клубом.

Коронавирус в Испании

По состоянию на 18 марта в Испании зафиксировано 13716 случаев заражения коронавирусом, из них – 558 человек умерло, 1081 – выздоровели.

Для замедления распространения эпидемии коронавируса Испания объявила карантин на территории всей страны с 8 утра 15 марта.

Жителям можно выходить из дома только для того, чтобы купить еду, лекарства, ездить на работу, посещать больницы и банки, а также совершать поездки, связанные с уходом за детьми и пожилыми людьми.

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