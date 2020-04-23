24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Бывший руководитель Ferrari стал водителем скорой, чтобы бороться с коронавирусом

- Читати новину українською
Маурицио Арривабене / AP

Бывший руководитель команды Формулы-1 Ferrari Маурицио Арривабене помогает в борьбе с пандемией коронавируса. Арривабене стал водителем скорой помощи в Италии.

Как сообщает Il Resto del Carlino, 63-летний Арривабене помогает медицинским службам Италии.

Кстати Звезда Формулы-1 постригся в прямом эфире и собрал деньги для борьбы с COVID-19

"Арривабене никому об этом не рассказывал, но с начала пандемии он работает водителем скорой помощи, доставляя пациентов в больницы", – цитирует известного итальянского журналиста Лео Турриніи портал Euro Weekly News.

Одновременно it.motorsport.com со ссылкой на Gazzetta dello Sport сообщает, что Арривабене присоединился к команде реагирования в городке Мадонна-ди-Кампильо, что в провинции Тренто.

Арривабене хочет быть полезным во время так называемой "фазы-2", которая должна начаться в Италии 4 мая. Именно тогда должны произойти некоторые послабления карантина.

По информации СМИ, бывший руководитель Ferrari не единственный из мира гонок, кто помогает врачам в борьбе с пандемией.

Руководитель автоспортивного подразделения шинной компании Pirelli Марио Изола также работает на скорой помощи.

По состоянию на 23 апреля в Италии подтверждено 187 327 случая заражения коронавирусом. 25 085 человек умерли, 54 543 человека были выписаны из больниц.

Что известно об Арривабене?С 2012 года входит в совет директоров ФК "Ювентус" и является членом спортивной Академии бизнеса в рамках коммерческого университета Луиджи Боккини. Функционер возглавлял Ferrari с 2014 до 2019 года. В начале прошлого года он покинул Скудерию, его место занял Маттиа Бинотто, работавший при нем техническим директором.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Автор: Михаил Гема
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Ferrari Новости Спорта Спорт Формула-1
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 12:05 СМИ назвали тренера из России, который может возглавить "Динамо"
Михайло Гема
22 апреля 20:10 Теплые воспоминания: Бех-Романчук поделилась откровенным фото в купальнике на фоне гор
Юрій Семенюк
22 апреля 16:41 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
22 апреля 13:36 Усик бросил вызов Владимиру Кличко, но проиграл: видео боя
Юрій Семенюк
21 апреля 17:01 Жестокие массовые драки и кулачные бои – лучшие хоккейные столкновения: видео
Михайло Гема

Новости
Больше новостей