Бывший руководитель Ferrari стал водителем скорой, чтобы бороться с коронавирусом

Бывший руководитель команды Формулы-1 Ferrari Маурицио Арривабене помогает в борьбе с пандемией коронавируса. Арривабене стал водителем скорой помощи в Италии.

Как сообщает Il Resto del Carlino, 63-летний Арривабене помогает медицинским службам Италии.

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"Арривабене никому об этом не рассказывал, но с начала пандемии он работает водителем скорой помощи, доставляя пациентов в больницы", – цитирует известного итальянского журналиста Лео Турриніи портал Euro Weekly News.

Одновременно it.motorsport.com со ссылкой на Gazzetta dello Sport сообщает, что Арривабене присоединился к команде реагирования в городке Мадонна-ди-Кампильо, что в провинции Тренто.

Арривабене хочет быть полезным во время так называемой "фазы-2", которая должна начаться в Италии 4 мая. Именно тогда должны произойти некоторые послабления карантина.

По информации СМИ, бывший руководитель Ferrari не единственный из мира гонок, кто помогает врачам в борьбе с пандемией.

Руководитель автоспортивного подразделения шинной компании Pirelli Марио Изола также работает на скорой помощи.

По состоянию на 23 апреля в Италии подтверждено 187 327 случая заражения коронавирусом. 25 085 человек умерли, 54 543 человека были выписаны из больниц.

Что известно об Арривабене?С 2012 года входит в совет директоров ФК "Ювентус" и является членом спортивной Академии бизнеса в рамках коммерческого университета Луиджи Боккини. Функционер возглавлял Ferrari с 2014 до 2019 года. В начале прошлого года он покинул Скудерию, его место занял Маттиа Бинотто, работавший при нем техническим директором.

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