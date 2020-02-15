Бывший соперник Ломаченко чуть не вынес противника с ринга в четвертом раунде – видео

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-5, 29 КО) нанес мексиканцу Карлосу Моралесу (19-5-4, 8 КО) первое в карьере досрочное поражение.

Бой прошел в ночь на 15 февраля в рамках со-главного события вечера бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions на арене Honda Center в Анахайме.

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В первом раунде у венесуэльца появилось рассечение на лице из-за столкновения головами. А вот в 4-м раунде после мощных ударов мексиканец едва не вылетел за пределы ринга, и судья остановил бой. В своем углу Моралес начал спрашивать тренеров, как он оказался на канвасе.

Видео нокаута Моралеса

Jorge Linares returns to Lightweight with a 4th round stoppage against Carlos Morales. pic.twitter.com/Ogs7Jl0Xzo — All Of The Belts (@AllOfTheBelts) February 15, 2020

Линарес известен украинским болельщикам по бою с Василием Ломаченко. В мае 2018 года украинец уничтожил соперника в 10-м раунде.

Хорхе Линарес – Карлос Моралес: видеообзор боя