Бывший соперник Ломаченко одержал трудную победу в прощальном поединке: видео

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Энтони Кролла
Энтони Кролла / Фото из открытых источников

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Кролла в своем последнем бою в карьере сумел победить испанца Франка Уркиагу решением судей.

В дуэли, которая длилась все 12 раундов, британец одержал победу благодаря решению судей – 95:95, 98:92, 97:93.

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С первого по последний раунд боксеры держали высокий темп. Гость из Испании постоянно инициировал размен ударами, и британцу приходилось принимать рубку, хоть он и старался действовать экономно.

Уркиага брал раунды за счет своей активности, он выбрасывал большое количество ударов по этажам. Испанец наносил многоударные комбинации, а Кролла сосредоточился на контратакующих действиях. Испанский боксер перебоксировал своего соперника и изъявил огромное желание победить, не уменьшая темп до окончания поединка. Однако судьи были другого мнения, отдав победу Энтони Кролле.

Ранее 32-летний Кролла объявил о завершении карьеры и сообщил, что этот поединок станет последним для него на профессиональном ринге.

Напомним, до этого в апреле 2019 года Кролла проиграл нокаутом в четвертом раунде Василию Ломаченко. Украинец тогда защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA.

Энтони Кролла – Франк Уркиага видеообзор боя

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Василий Ломаченко Бокс Ломаченко – Кролла
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