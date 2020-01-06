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Бывший тренер "Динамо" Демьяненко возглавил словацкую "Нитру"

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Анатолий Демьяненко / Кадр из видео

Украинский тренер Анатолий Демьяненко возглавил словацкую "Нитру". Это первый клуб тренера после шестилетнего перерыва.

О подписании соглашения с Демьяненко клуб сообщил на своей странице в facebook. Официальный сайт "Нитры" временно недоступен. Поэтому детали контракта пока остаются неизвестны.

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Напомним, Анатолий Демьяненко известен в Украине по работе в киевском "Динамо". Столичный клуб он возглавлял с 2005 по 2007 год, выиграв с командой чемпионат и дважды Кубок и Суперкубок Украины. Последним же его клубом была луцкая "Волынь", которую он тренировал с 2012 до 2013 год.

Также в карьере Демьяненко были азербайджанский "Нефтчи" и "Насаф" из Узбекистана. Именно с последним в 2011 году он стал победителем Кубка АФК – второго по статусу клубного турнира Азии.

Что касается "Нитры", то клуб занимает предпоследнее место в чемпионате Словакии.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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