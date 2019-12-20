24 канал техно lifestyle Экономика Здоровье футбол дизайн auto Учеба 24 Likar Дизайн покер
more

Бывший тренер "Динамо" Хацкевич возглавил российский клуб

38 Читати новину українською
Хацкевич подписал контракт с российским "Ротором" / ФК "Ротор"

Белорусский тренер Александр Хацкевич, который в свое время работал наставником киевского "Динамо", возглавил российский "Ротор" из Волгограда.

"Специалист приступит к исполнению своих обязанностей 12 января, на первом сборе в Турции. Помогать ему будут старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик", – говорится на сайте "Ротора".

К слову: ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных: на каком месте Украина

О том, на какой срок с ним подписан контракт – не сообщается.

"Ротор" выступает в ФНЛ – втором по силе чемпионате России, где идет на первом месте.

Александр Хацкевич
Родился 19 октября 1973 года в Минске. Воспитанник минского футбола.

С 1990 по 1996 год выступал за минское "Динамо". Затем переехал в Киев, где играл в течение восьми лет до 2004 года. Летом 2004 года Александр Хацкевич подписал контракт с китайским "Тяньцзинь Теда", однако провел там всего три месяца. В начале 2005 года Хацкевич подписал контракт с латвийской "Вентой", куда Александра пригласил бывший партнер по "Динамо" Олег Лужный. Летом 2005 года Хацкевич подписал контракт с родным минским "Динамо", в котором перед началом сезона 2007 года был избран капитаном команды. Однако уже в апреле 2007 года из-за неудовлетворительных результатов был уволен главный тренер "динамовцев" и Хацкевич стал играющим тренером команды.

В национальной сборной Белоруссии с 1993 по 2005 провел 38 игр, забил 4 гола. Признавался футболистом года в Белоруссии в 1998 и 2000 году.

Тренерскую карьеру начал в минском "Динамо" в 2007 году. В том же году был назначен главным тренером юношеской сборной Белоруссии. С июля 2008 года тренер ФК "Витебск". С февраля 2010 по 2011 год – ассистент главного тренера сборной Украины. С 2010 по 2014 год возглавлял молодежную команду киевского "Динамо". С 4 декабря 2014 года руководил сборной Белоруссии. Последние 3 года работал главным тренером киевского "Динамо".

Монета стоимостью в 5 гривен вошла в оборот в Украине: фото
сегодня
1175
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Александр Хацкевич Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
19 декабря 18:20 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 77
19 декабря 16:23 Украина может остаться без медалей Олимпиады-2020: нет денег на подготовку спортсменов
Юрій Семенюк 76
19 декабря 14:41 Почти полсотни человек пострадали из-за протестов после матча "Барселоны" и "Реала": видео
Юрій Семенюк 49
19 декабря 13:43 Роналду забил невероятный гол головой, подпрыгнув на фантастическую высоту: видео
Юрій Семенюк 512
18 декабря 16:34 Украинского олимпийского чемпиона Торохтия дисквалифицировали из-за допинга
Юрій Семенюк 143
Новости
Больше новостей
Залиште відгук