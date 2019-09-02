Бывший тренер "Динамо" Висенте Гомес возглавил "Олимпик"

Донецкий "Олимпик" возглавил бывший тренер киевского "Динамо" Висенте Гомес, который работал в тренерском штабе Александра Хацкевича.

Контракт Висенте Гомеса с "Олимпиком" рассчитан на один год. Игорь Климовский войдет в тренерский штаб Висенте как его ассистент, Антон Дьяченко продолжит работать с командой в качестве тренера по физподготовке, а Николай Савченко со своим помощником Тимуром Чоларием будут тренировать вратарей.

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"Я здесь, потому что это очень интересная возможность для меня. Я увидел большое желание президента пригласить меня возглавить "Олимпик" и его огромную любовь к своему клубу, что не могло не подкупить меня. Я полон энтузиазма помочь клубу преодолеть этот сложный период. Не могу дождаться начала работы и знакомства с футболистами", – заявил Висенте Гомес после подписания соглашения.

Первую тренировку под руководством ного тренера футболисты "Олимпика" проведут в четверг, 5 сентября. Через десять дней – 15 сентября – команда сыграет первый матч с новым тренером. На выезде они будут противостоять "Мариуполю".

"Мы вели переговоры с Висенте еще перед началом чемпионата и очень хотели пригласить его. Но на тот момент мы не понимали, получит ли наш клуб право играть в Премьер-лиге. А когда проблема с аттестатом решилась, Висенте уже был в "Динамо". Мы банально не успели... Сейчас же "звезды сошлись": мы попрощались с Жулио Сезаром, поскольку команда не давала результат, а Висенте покинул "Динамо". Мы знаем его как отличного специалиста, который хорошо знаком с нашим чемпионатом. Гомес прекрасно проявил себя при работе с Сергеем Ребровым в "Динамо", когда киевляне успешно выступили в Лиге чемпионов. Кроме того, мы получили много самых лестных отзывов о Висенте и его работе от наших нынешних сотрудников, которым довелось поработать с ним в киевском клубе", – заявил президент "Олимпика" Владислав Гельзин.

После шести туров "Олимпик" идет на последнем месте. Команда проиграла пять матчей, и только один раз сыграла вничью – против киевского "Динамо".