Бывший тренер "Динамо" назвал трех игроков киевского клуба, за которыми следят в Испании

Бывший помощник главного тренера в киевском "Динамо" Рауль Рианчо уверяет, что испанские клубы интересуются игроками киевского клуба.

Об этом Рауль Рианчо заявил в интервью "Трибуне".

"Следят за Миколенко, Бурдой и Цыганковым. Скауты часто спрашивают об этих игроках", – заявил Рауль Рианчо.

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По его словам, футболистами интересуются "Леванте", "Реал Сосьедад" и "Осасуна". Первые два выступают в высшем дивизионе Испании, но являются середняками. "Осасуна" только со следующего сезона будет выступать там.

Стоит отметить, что Transfermarkt оценивает Миколенко в 2 миллиона евро. На 500 тысяч евро дороже стоит Бурда. Самым дорогим является капитан "Динамо" Цыганков – 13 миллионов евро. Но киевляне отказались его продавать в итальянский "Наполи" за 18 миллионов евро.

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Рауль Рианчо

Работал помощником главного тренера "Динамо" Сергея Реброва в 2014-2016 годах. Тогда "Динамо" в последний раз стало чемпионом Украины. После этого он перешел на работу в сборную Украины, где с 2016 до 2018 года был помощником главного тренера Андрея Шевченко. В 2018 году Рауль Рианчо стал помощником тренера Массимо Карреры в московском "Спартаке". После отставки итальянского специалиста, был и.о. глав?ного тренера российского клуба. Команда сыграла шесть матчей (две победы, две ничьи и два поражения). После назначения Олега Кононова в ноябре 2018 года главным тренером "Спартака", Рианчо покинул московский клуб.