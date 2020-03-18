Бывший тренер "Карпат" может возглавить топ-клуба Бразилии

Экс-тренер львовских "Карпат" Жозе Мораиш является одним из претендентов на пост главного тренера бразильского "Васко да Гама". Португальский специалист не прочь попробовать свои силы в чемпионате Бразилии.

Про це повідомляє Rádio Tupi. Кандидатура колишнього керманича "Карпат" Жозе Мораіша внесена на розгляд керівництву "Васко да Гама".

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Португальський тренер очолював львівські "Карпати" з серпня по листопад 2018 року, після чого його контракт у "зелено-білих" викупив клуб "Чонбук Хенде Моторс" із Південної Кореї. Однак фахівець не проти продовжити кар'єру в куди більш престижному футбольному клубі "Васко да Гама", який є 4-разовим чемпіоном Бразилії.

Тренерська кар'єра 54-річного Мораіш у південнокорейському клубі складається досить непогано. Минулого року команда виграла національний чемпіонат, а сам Жозе був визнаний кращим тренером сезону в цій країні.

Додамо, що Жозе Мораіш відомий як асистент Жозе Моурінью в "Інтері", мадридському "Реалі" та лондонському "Челсі".

На посаді головного тренера не досягнув значних успіхів, працювавши в португальських, німецьких, арабських та інших клубах. Із лютого по травень 2018 очолював англійський "Барнслі", з яким вилетів із Чемпіоншипа (другий дивізіон Англії).

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