Бывший тренер "Карпат" Олег Кононов с позором покинул московский "Спартак", его заменил украинец

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подал в отставку. Руководство российского клуба ее приняло.

Кононов подал в отставку сразу после домашнего матча против "Оренбурга", в котором "Спартак" потерпел очередное поражение. Оно стало четвертым подряд в чемпионате для клуба. Кононов даже не пришел на обязательное флеш-интервью после игры.

"Руководство ФК "Спартак-Москва" приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против "Оренбурга" подал заявление об увольнении с должности главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды", – говорится в заявлении российского клуба.

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Стоит отметить, что временно исполняющим обязанности главного тренера стал украинец Сергей Кузнецов. Он играл в Кононова в "Карпатах" и "Севастополе", а в "Спартаке" был его помощником.

Московская команда занимает 9-е место в чемпионате после 11 туров. Это худший результат "Спартака" с 2003 года. В Лиге Европы "Спартак" вылетел на стадии квалификации, уступив по сумме двух матчей португальской "Браге".

Кононов был назначен главным тренером "Спартака" 12 ноября 2018 года. До этого он тренировал российские "Арсенал", "Ахмат" и "Краснодар". В Украине Олег Кононов работал с двумя клубами. С 2008 по 2011 год тренировал львовские "Карпаты". Он вывел команду в Лигу Европы, но покинул из-за неудачных результатов. Зимой 2012 года он возглавил "Севастополь", из которого ушел летом 2013 года.

Стоит отметить, что когда в "Динамо" уволили Александра Хацкевича, то Олег Кононов был одним из кандидатов на пост наставника киевлян.