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Бывший тренер "Руха" Леонид Кучук возглавил "Динамо"

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Леонид Кучук возглавил "Динамо" Минск / ФК "Рух"

Бывший наставник киевского "Арсенала", каменской "Стали" и львовского "Руха" Леонид Кучук стал новым главным тренером минского "Динамо".

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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60-летний специалист уже находится в Беларуси, но к работе еще не приступил, так как находится на двухнедельном карантине после въезда в страну на фоне пандемии коронавируса.

  • На этом посту он сменил Сергея Гуренко. 47-летний Гуренко возглавлял "бело-голубых" с июня 2019 года.
  • Последним местом работы Кучука был львовский "Рух", который он покинул в конце 2019 года.
  • По итогам прошлого сезона "Динамо Минск" заняло четвертое место в чемпионате страны. В Высшей лиге-2020 динамовцы имеют 6 очков после 5 туров и располагаются на 12 позиции.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Новости Беларуси
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