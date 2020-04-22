Бывший тренер "Руха" Леонид Кучук возглавил "Динамо"
Бывший наставник киевского "Арсенала", каменской "Стали" и львовского "Руха" Леонид Кучук стал новым главным тренером минского "Динамо".
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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60-летний специалист уже находится в Беларуси, но к работе еще не приступил, так как находится на двухнедельном карантине после въезда в страну на фоне пандемии коронавируса.
- На этом посту он сменил Сергея Гуренко. 47-летний Гуренко возглавлял "бело-голубых" с июня 2019 года.
- Последним местом работы Кучука был львовский "Рух", который он покинул в конце 2019 года.
- По итогам прошлого сезона "Динамо Минск" заняло четвертое место в чемпионате страны. В Высшей лиге-2020 динамовцы имеют 6 очков после 5 туров и располагаются на 12 позиции.
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