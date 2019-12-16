Бывший вице-президент "Руха" – главный претендент на пост главы УПЛ

Глава УАФ Львовской области и бывший президент "Руха" Александр Шевченко – главный претендент на пост президента Премьер-лиги.

Данный вопрос уже согласован с президентом УАФ Андреем Павелко. Об этом сообщает Tribuna.com.

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Как известно, выборы президента УПЛ состоятся в феврале-марте 2020 года.

Сейчас УПЛ возглавляет Томас Гримм. Он является президентом УПЛ с 6-го апреля 2018 года. Однако швейцарский специалист может покинуть кресло президента УПЛ из-за невыполнения задач.

Спорт 24 писал, что 1 ноября президент Премьер-лиги Маркиян Ключковский официально покинул свой пост в УПЛ. До этого Ключковский некоторое время формально оставался в штате Лиги, работая "на общественных началах".