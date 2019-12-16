Бывший вице-президент "Руха" – главный претендент на пост главы УПЛ

12 Читати новину українською
Александр Шевченко может возглавить УПЛ / ФК "Рух"

Глава УАФ Львовской области и бывший президент "Руха" Александр Шевченко – главный претендент на пост президента Премьер-лиги.

Данный вопрос уже согласован с президентом УАФ Андреем Павелко. Об этом сообщает Tribuna.com.

Читайте также: Ключковский уволился из УПЛ, президент Гримм может покинуть кресло президента, – СМИ

Как известно, выборы президента УПЛ состоятся в феврале-марте 2020 года.

Сейчас УПЛ возглавляет Томас Гримм. Он является президентом УПЛ с 6-го апреля 2018 года. Однако швейцарский специалист может покинуть кресло президента УПЛ из-за невыполнения задач.

Спорт 24 писал, что 1 ноября президент Премьер-лиги Маркиян Ключковский официально покинул свой пост в УПЛ. До этого Ключковский некоторое время формально оставался в штате Лиги, работая "на общественных началах".

Пожар в Одессе: волонтеры рассказали о скандальных подробностях
сегодня
686
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол УПЛ
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:20 Бывший вратарь "Севильи" извинился перед голкипером "Шахтера" за гол в 2007 году: видео
237
сегодня 15:30 Лига чемпионов: календарь матчей 1/8 финала
Юрій Семенюк 62
сегодня 15:05 Вратарь "Шальке" едва не убил игрока "Айнтрахта" ударом шипами – видео момента
Юрій Семенюк 176
сегодня 14:35 Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала
Юрій Семенюк 259
сегодня 12:50 Сергей Бубка – все о мировых рекордах и громких скандалах
Олена Кандяк 1656
Новости
Больше новостей
Залиште відгук