Бывший вратарь "Севильи" извинился перед голкипером "Шахтера" за гол в 2007 году: видео

46-летний экс-вратарь сборной Испании и "Севильи" Андрес Палоп вспомнил розыгрыш Кубка УЕФА сезона 2006/2007 годов, когда его команде противостоял донецкий "Шахтер".

Первый матч в Испании закончился со счетом 2:2. Ответная игра состоялась в Донецке 15 марта 2007 года.

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На 94 минуте Андрес Палоп покинул ворота, пошел на подачу углового и забил в ворота дончан гол, который перевел матч в овертайм. Это был единственный его гол в карьере.

"Тот момент помнит вся Севилья. Люди до сих пор узнают на улицах и благодарят за то мяч. Это был очень сложный, эмоциональный матч. Нашим соперником был "Шахтер", он тогда только начинал свое восхождение на арене. Имел мощных бразильцев. Мы проигрывали и должны были перевести игру в овертайм. Часто вспоминаю именно тот момент.

Мяч вышел на угловой и мое решение побежать в штрафную соперника было спонтанным. Бросил взгляд на Хуанде Рамоса, глазами спросил, можно пойти на ворота "Шахтера". Глазами получил согласие и рванул. У нас в команде были достаточно высокие нападающие: Кануте, Луис Фабиано. Я был уверен, что бороться будут они. Идет подача и я осознаю, что мяч летит на меня. Удар – и мы спасены,

– сказал Палоп.

Видео гола Андреса Палопа

Спустя такой длительный промежуток времени Андрес обратился к своему оппоненту в том матче – Богдану Шусту.

Привет, Богдан. Это я, Палоп. Это я забил гол в твои ворота. Извини. Но это футбол. Желаю тебе удачи, обнимаю. Я уважаю Богдана Шуста, после игры попросил у него прощения, мы обменялись футболками и я до сих пор храню Богданову. В футболе кто-то выигрывает, а кто-то – проигрывает. В тот момент я думал только о "Севилье" и результате,

– сказал вратарь в интервью "Великий футбол".

Недавно в сети появилась информация, что Палоп свое время мог поработать в Украине. Предложение возглавить "Карпаты" Палоп получал от Олега Смалийчука, который занимал должность вице-президента "зелено-белых" с ноября 2017 года по май 2019-го году.