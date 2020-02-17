Бывший защитник сборной Украины Селин отметился дебютным голом в чемпионате Кипра: видео

Украинский защитник Евгений Селин отметился голом в матче чемпионата Кипра. Этот гол помог его "Анортосису" обыграть "Неа Салимина"

Евгений Селин вышел в старте. Именно он головой отправил мяч в ворота на седьмой минуте встречи. Это его первый гол за команду в 16-и матчах.

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Но уже через минуту Онуэгбу счет сравнял. В середине первого тайма "Анортосис" снова был впереди благодаря голу Галициоса. Но все тот же Онуэгбу за минуту до перерыва снова сравнял счет.

Победу же хозяевам поля принес Дюриш, забивший на 81-й минуте.

Смотрите видеообзор матча Анортосис – Неа Салимина

Благодаря этой победе "Анортосис" остался на первой строчке турнирной таблице и сыграет в чемпионской группе во второй половине сезона.