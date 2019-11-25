Целый вечер думала, как можно так опозориться, – Свитолина рассказала про ужин с Кличко

Шестая ракетка мира Элина Свитолина поделилась с болельщиками совместным фото с Владимиром Кличко.

Элина выложила фотографию в Facebook, подписав ее "Мировая легенда бокса Кличко".

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Также недавно Элина Свитолина после вопроса о моменте в жизни, за который ей стыдно, вспомнила ситуацию, когда перепутала братьев Кличко.

Когда первый раз виделись с Владимиром Кличко. У нас было совместное мероприятие. Мы разговорились, и я сказала, что мне очень нравится, вдохновляет, под какую песню он выходит на ринг. Всегда следила за карьерами братьев, за их боями. Он выходил под RHCP, а Виталий под AC/DC. И я говорю: "Так приятно, что вы выбрали мою любимую песню AC/DC "Hells Bells". Он ответил: "Это Виталий. Вы не к тому".

Целый вечер сидела и думала, как можно так опозориться. Но такое вот пришло на ум. За это было очень неприятно,

– рассказала Элина.

Однако сейчас, судя по всему, Владимир зла на Элину не держит.