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Центральный матч чемпионата Украины по баскетболу остановили из-за столкновений фанатов – фото

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Киев-Баскет – Днепр: результат / ФБУ

"Днепр" одержал трудную гостевую победу над "Киев-Баскет" в последнем матче регулярного чемпионата Суперлиги в 2019 году.

Киев-Баскет – Днепр 81:86 (18:23, 20:18, 16:18, 27:27)

"Речники" на выезде оказались сильнее принципиального соперника благодаря, прежде всего, сверхрезультативной игре своего звездного центрового Кирилла Фесенко, который оформил дабл-дабл, набрав 28 очков и сделав 10 подборов и 3 блок-шота.

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Подопечные Дениса Журавлева добыли весомое преимущество еще в первом отрезке игры и бережно оберегали его до конца встречи, что и позволило им одержать победу в сложном матче.

Однако встречу затмила остановка, вызванная конфликтом между фанатами клубов.

Фанаты "Днепра" в течение всего матча скандировали: "Киев – это "Будивельник". А потом сорвали баннеры с сектора фанатов соперника, что привело к столкновению болельщиков.

Скандальный инцидент произошел в начале третьей четверти. Главный арбитр – судья Международной категории ФИБА Николай Амбросов – принял решение остановить игру. Впоследствии страсти улеглись, баннеры "Киев-Баскет" вернули на место и матч продолжился.


Конфликт фанатов во время матча "Киев-Баскет" "Днепр" / Фото: ua.tribuna.com

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт БК Киев-Баскет БК Днепр Баскетбол
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