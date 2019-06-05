Церемония награждения сборной Украины на турнире памяти Лобановского: видео

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Сборная Украины U-21
Сборная Украины U-21 / ffu.ua

Молодежная сборная Украины U-21 под руководством молодого тренера Руслана Ротаня завоевала первый трофей.

"Сине-желтые" в финале турнира памяти выдающегося тренера Валерия Лобановского минимально победили Израиль.

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После поединка состоялась церемония награждения, и украинские футболисты получили кубок.

Это вторая победа сборной Украины на товарищеском турнире. До этого "сине-желтые" побеждали в 2009 году. Чаще всех становилась победителем молодежная сборная Израиля – трижды (2006, 2007, 2016).

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
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