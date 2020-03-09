Церемония зажжения олимпийского огня состоится без зрителей

12 марта в Греции состоится церемония зажжения олимпийского огня. Но торжества пройдут без зрителей. Все из-за вспышки коронавируса.

На официальной церемонии зажжения олимпийского огня будут присутствовать лишь около 100 аккредитованных гостей Международного олимпийского комитета и Оргкомитета Токио-2020. Об этом говорится на официальном сайте греческого олимпийского комитета. На такой шаг организаторы пошли, приняв во внимание последние решения греческого правительства и министерства здравоохранения Греции.

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Закрытой будет и генеральная репетиция за день до этого – при этом на нее пустят только ограниченное количество журналистов.

Летние Олимпийские игры 2020 пройдут в Токио. Продлятся они с 24 июля по 9 августа.

Также организаторы обратились к мэриям греческих городов, через которые пройдет олимпийский огонь, с просьбой также следовать советам Минздрава и Всемирной организации здравоохранения, чтобы избежать распространения коронавируса во время массовых мероприятий.

Напомним, в Греции по состоянию на 9 марта 73 человека заразились коронавирусом Covid-19.

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