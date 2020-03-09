24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Церемония зажжения олимпийского огня состоится без зрителей

- Читати новину українською

12 марта в Греции состоится церемония зажжения олимпийского огня. Но торжества пройдут без зрителей. Все из-за вспышки коронавируса.

На официальной церемонии зажжения олимпийского огня будут присутствовать лишь около 100 аккредитованных гостей Международного олимпийского комитета и Оргкомитета Токио-2020. Об этом говорится на официальном сайте греческого олимпийского комитета. На такой шаг организаторы пошли, приняв во внимание последние решения греческого правительства и министерства здравоохранения Греции.

К слову Коронавирус и спорт: какие события перенесли и отменили

Закрытой будет и генеральная репетиция за день до этого – при этом на нее пустят только ограниченное количество журналистов.

Летние Олимпийские игры 2020 пройдут в Токио. Продлятся они с 24 июля по 9 августа.

Также организаторы обратились к мэриям греческих городов, через которые пройдет олимпийский огонь, с просьбой также следовать советам Минздрава и Всемирной организации здравоохранения, чтобы избежать распространения коронавируса во время массовых мероприятий.

Напомним, в Греции по состоянию на 9 марта 73 человека заразились коронавирусом Covid-19.

Стоящее Последние новости о коронавирусе в Украине: в Черновцах новое подозрение

Коронавирус в Италии: 366 человек умерли, количество больных выросло
сегодня
Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус Covid-19 Олимпиада-2020 Новости Спорта Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 16:43 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
сегодня 15:51 Вечное дерби и трибуны в огне: в Сербии состоялся матч между "Црвеной Звездой" и "Партизаном"
сегодня 15:17 Вторая часть УПЛ: календарь матчей и когда сыграют "Шахтер" и "Динамо"
Михайло Гема
сегодня 14:32 Когда бегаю – я живу: история паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук
Софія Кулай
сегодня 13:28 Свитолина благодаря победе на турнире WTA вернулась в топ-5 рейтинга
Михайло Гема
Новости
Больше новостей
Залиште відгук