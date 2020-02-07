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Церемонию прощания с Коби Брайантом назначили на дату, связанную с его номером

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Церемония прощания с Коби Брайантом / Коллаж

Официальная церемония прощания с легендой НБА Коби Брайантом, который погиб 26 января в авиакатастрофе, состоится 24 февраля.

Как сообщает Los Angeles Times, церемония состоится на домашней арене баскетбольного клуба "Лейкерс" – "Стэйплс-Центр".

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Дата была выбрана после обсуждения с женой Брайанта Ванессой, а также с руководством "Лейкерс" и владельцами арены.

Дата выбрана в память об игровых номерах Брайанта и его дочери: Коби выступал под номером "24" (24 число), а Джианна – под номером "2" (2 месяц года). Количество мест на церемонии будет ограничено.

Что известно о смерти Коби Брайанта

  • Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабасас, утром 26 января по местному времени.
  • Все девять человек, находившихся на борту авиасудна, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находилась ее партнерша в баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета.
  • Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь.
  • Впоследствии стало известно, что вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться.
  • В день гибели Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Некоторые баскетболисты не разыгрывали мяч в течение 24 секунд. Именно под этим номером выступал Брайант за "Лейкерс".
  • В последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его гибели.
  • Журнал Time посвятил обложку погибшему Коби Брайанту. А по всему Лос-Анджелесу появляются граффити в его честь.
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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Баскетбол Погиб Коби Брайант NBA
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