Церемонию прощания с Коби Брайантом назначили на дату, связанную с его номером

Официальная церемония прощания с легендой НБА Коби Брайантом, который погиб 26 января в авиакатастрофе, состоится 24 февраля.

Как сообщает Los Angeles Times, церемония состоится на домашней арене баскетбольного клуба "Лейкерс" – "Стэйплс-Центр".

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Дата была выбрана после обсуждения с женой Брайанта Ванессой, а также с руководством "Лейкерс" и владельцами арены.

Дата выбрана в память об игровых номерах Брайанта и его дочери: Коби выступал под номером "24" (24 число), а Джианна – под номером "2" (2 месяц года). Количество мест на церемонии будет ограничено.

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