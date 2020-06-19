Талантливая украинская легкоатлетка и победительница многих беговых событий София Яремчук рассказала ,о том, почему выбрала именно легкую атлетику, как ей тренируется под руководством итальянского специалиста и дала советы, как часто нужно менять обувь для пробежек – в эксклюзивном интервью Спорт24.

О приход в легкую атлетику и комфортную погоду

– Как вообще пришла идея заниматься бегом на профессиональном уровне?

– Когда мне было 14 лет, в местной школе открыли секцию легкой атлетики. С удовольствием начала посещать тренировки, добавлю, что до этого занималась танцами. У нас были интересные мотивации от тренера. Он всегда говорил, если будем ходить на тренировки, тогда поедем на соревнования. На первом турнире я поднялась на вторую ступеньку пьедестала. Именно они стали начальной точкой и отсчетом моей карьеры. После школы поступила в университет физической культуры и продолжила тренировки. Благодаря своей работе выполнила норматив на звание «Мастер спорта по марафону». Когда заканчивала магистратуру поняла, что готова дальше тренироваться и готовиться к марафонским дистанциям и серьезному профессиональному спорту.

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– Какая дистанция любима для Софии Яремчук?

– Любимая дистанция – полумарафон. Также бегаю десять километров, имею хорошие результаты на этой дистанции, но мне она кажется слишком короткой. Полумарафон – это золотая середина между марафоном в 42 километра и десяткой. Понимаю, что мне все-таки нужно будет остановиться на 10 тысяч метров или марафоне, это олимпийские дистанции. Полумарафон сюда же не относится.

– Какая погода для Вас наиболее комфортна?

– Около 12-14 градусов тепла. Не могу бегать, когда жарко, тогда мой организм блокирует внутренние процессы. Могу бегать, когда на дворе четыре градуса выше нуля, а вот итальянским спортсменам не нравится такая погода, они привыкли тренироваться в более теплых условиях. Помню свой старт 16 июня того года, была страшная жара около 30 градусов, хотя бежали вечером и уровень влажности воздуха был высокий. Была хорошо готова к старту, но организм слишком сильно истощился. Когда пересекла финишную прямую, то подошла к тренеру и сказала, что все старты в Италии буду начинать с октября, когда не будет уже так жарко.

Выбор правильной обуви для бега

– Профессиональные спортсмены выбирают обувь в зависимости от поверхности и погоды. Как справляетесь, когда погода вносит свои коррективы?

– У каждого спортсмена есть несколько пар кроссовок в зависимости от покрытия и типа работы. Лично у меня есть около семи пар обуви для тренировочного процесса, беговой работы на длинной дистанции и соревнований. Когда-то имела модель от Nike с очень плоской подошвой, которая была скользкой. Когда ее надевала, просила Бога, чтобы только не выпал дождь, потому что была бы, как на коньках. Современные модели этого бренда достаточно хорошие, бегаю в них в дождь, все в порядке. Большая проблема, что каждые полгода выходят новые модели, к которым стопе нужно снова привыкать. Ошибка многих людей – они покупают несколько пар одной модели. Не нужно этого делать, кроссовки со временем теряют свою амортизацию и другие полезные свойства.

– Сколько нужно лично Вам пар обуви на год?

– Каждые три месяца меняю кроссовки. Чем дольше ты тренируешься в одной и той же обуви, тем больше риск получения травмы. Здесь нужно быть осторожным, когда кроссовки теряют амортизацию, тогда страдают ваши суставы и связки.

– Насколько часто нужно менять кроссовки тем, кто просто бегает в свое удовольствие?

– Если вы бегаете три раза в неделю, меняйте обувь один раз в 6-8 месяцев. Если нет такого большого бегового объема и нагрузки, не нужно менять чаще. Две пары в год будет достаточно.

– Нужно ли любителям бега сконцентрироваться на покупке только дорогих моделей обуви?

– Кроссовок должен быть удобным и с нормальной амортизацией. Нога должна чувствовать себя комфортно. Ориентировочная цена хорошей спортивной обуви колеблется от 50-80 долларов, это достаточно доступная цена. Не забывайте, что от обуви зависит человеческое здоровье во время бега.

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– Практикуете перед стартом пройтись или пробежаться по дистанции?

– Перед полумарафоном в Киеве элитным спортсменам показывали дистанцию, передвигаясь машиной. На сайтах есть специальные карты, где можно увидеть все особенности трассы. Самостоятельно пробежаться по маршруту мне не удастся, но перед стартом всегда бегаю 30 минут и готовлюсь.

Об итальянском наставнике

– Как познакомились с итальянским наставником? Вообще сложно найти высококвалифицированного тренера?

– Познакомились с ним на одном из стартов в Италии. Ко мне подошло руководство клуба, за который сейчас выступаю, и предложило попробовать свои силы в их команде. Знала, что итальянские спортсмены и бегуны показывают хорошие достижения, поэтому согласилась. Нужно немало времени, чтобы достичь поставленного результата. Тренер должен хорошо изучить тебя, твой организм и процессы, которые в нем происходят. Мне очень повезло с наставником, у нас хорошее взаимопонимание. Если ты спортсмен с высокими результатами и хорошей перспективой, тогда найти тренера не станет проблемой. В Украине хорошая база высококвалифицированных тренеров. Совпадет ли характер тренера и спортсмена, это уже совсем другой вопрос.

– Как тренироваться под руководством итальянского наставника?

– Мне повезло с тренером, он хороший и позитивный человек. Я более импульсивный человек, чем он, хотя все итальянцы эмоциональные люди. У нас прекрасное взаимопонимание и поддержка.

– Насколько сложно работать с итальянским наставником на расстоянии?

– Тренер постоянно должен видеть твое физическое и моральное состояние, поэтому сейчас сложно. Организм – это не запрограммированная машина, у него бывают нарушения. Наставник должен быть рядом для того, чтобы корректировать твою работу.

– Какие упражнения больше делаете – силовые или беговые?

– Ежедневно перед тренировками делаю специальный комплекс упражнений для всего тела, чтобы уменьшить риск получения травм. Большая ошибка многих спортсменов – они не делают разминки и заминки. Тренировок с большими весами не делаю, но один раз в неделю работаю в тренажерном зале для собственного тонуса.

Украинка в сердце

– Были ли предложения представлять итальянскую сборную?

– Предложений не получала. Если были бы, тогда для этого нужно было менять гражданство. Спокойно живу и тренируюсь в Италии. Хочу оставаться украинкой. Мне комфортно выступать за итальянский клуб и одновременно представлять национальную команду Украины.

– Жизнь в Италии принесло изменения в характер и менталитет?

– Итальянцы – импульсивные и взрывные люди, много жестикулируют. Многие знакомые и друзья говорят, что по характеру стала похожа на итальянку. Хотя сама в себе не замечаю никаких изменений.

– Может ли импульсивность помешать на дистанции?

– Мне нужно быть чуточку спокойнее, я довольно взрывная девушка. На дистанции уравновешенность и психологическая устойчивость – это важные компоненты хорошего результата. Сейчас мне помогает украинский тренер Прокопенко Виктор Иванович, который тренировал меня в университете. Философский наставник и хороший человек. Постоянно говорит мне, что нужно быть спокойнее.

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– Насколько сложно бороться с собственным организмом на дистанции?

– Уже зависит от психологической, физической и моральной готовностей. Когда ты готова на все 100 процентов, тогда соревнования приносят сплошное удовольствие. Конечно, есть кризисные километры, которые всегда нужно перетерпеть. Например, на дистанции 21 километр, такой кризис наступает после 15 преодоленных километров. К таких забегам нужно подходить с умной головой, в которой должен быть план твоего темпа по трассе.

– Что для Вас значит бег?

– Это образ жизни и его страсть. Сейчас бег – моя работа. Через 10-15 лет все равно буду дальше заниматься легкой атлетикой, когда бегаю чувствую себя свободной. Бег – мое призвание.

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