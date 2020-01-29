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Чего ожидать от дерби "МанСити" – "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Английской лиги

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"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" прогноз / twitter.com/ManCity

29 января, прямо в разгар недели, нас ждет яркое футбольное шоу – Манчестерское дерби. Команды Гвардиолы и Сульшера сойдутся в ответном матче полуфинала Кубка Английской лиги.

Напомним, что первая встреча завершилась победой "горожан" 3:1. Но, даже если красные дьяволы и не смогут отыграться, так просто они своих принципиальных соперников в финал не пустят.

Как это было: "МанСити" нанес унизительное поражение "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд": видео

Отметим, что "Манчестер Сити" является действующим обладателем трофея. Всего же "горожане" выигрывали турнир 6 раз, больше побед только у "Ливерпуля" – 8. "Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла", "Челси" – по 5.

Матч "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" состоится в среду, 29 января. Начало в 21:45.

Стоит отметить, что накануне "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге проиграл второй раз подряд. И если поражение "Ливерпуля" еще можно понять, то уступать дома "Бернли" 0:2 – это уже слишком. Неудивительно, что аналитики Parimatch оставляют "Манчестер Юнайтед" всего 15% на победу в основное время.

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Несмотря на то, что "красных дьяволов" продолжает лихорадить, нынешний сезон и для "Манчестер Сити" нельзя назвать идеальным. Кстати, когда команда Сульшера в прошлый раз играла на "Этихад" (в декабря 2019 года), то вернулась с победой 2:1. В "МанСити" продолжаются проблемы в обороне, чем "Манчестер Юнайтед" вполне может воспользоваться.

Победитель этой пары в финале сыграет с "Астон Виллой". Накануне команда несколько сенсационно обыграла "Лестер".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Футбол
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