Чехия и Финляндия одержали разгромные победы на чемпионате мира по хоккею: видео

Италия и Великобритания продолжают позорно выступать на чемпионате мира по хоккею 2019. На этот раз команды потерпели разгромные поражения от Чехии и Финляндии.

Финляндия – Великобритания 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Британцы отдали немало сил в матче против США, чуть не создав сенсацию. И даже устояли первый период в игре против Финляндии. Но уже в начале второго периода финны реализовали большинство. А потом забросили еще две шайбы.

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В третьем периоде за 2:33 минуты до конца игры Куусела забросил в пустые ворота, сделав счет 4:0. Это была 30-я шайба, которую Великобритания пропустила на этом чемпионате мира.

Когда до финальной сирены оставалось 11 секунд, Лехтонен установил окончательный счет – 5:0 в пользу сборной Финляндии, которая гарантировала себе выход в плей-офф.

Чехия – Италия 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)

В дальнейшем без забитых шайб на чемпионате сборная Италии. Зато пропустили итальянцы уже 38 шайб. Восемь из них – в матче против Чехии.

Две шайбы в этом матче на счету Михала Фролика. Он также отдал две результативные передачи.