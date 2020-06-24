В четверг, 25 июня, "Челси" примет "Манчестер Сити" в 31 туре английской Премьер-лиги. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Поединок "Челси" – "Манчестер Сити" состоится в четверг, 25 июня. Начало игры в 22:15, сообщает 24 канал.

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Матчи чемпионата Англии в Украине транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копійка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

"Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице с отставанием в 12 очков от соперника. "Манчестер Сити" находится на второй позиции с отставанием в 20 очков от лидера "Ливерпуля".