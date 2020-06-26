"Челси" 25 июня встречался с "Манчестер Сити" в матче 31 тура АПЛ. Хозяевам удалось победить в непростом матче команду Гвардиолы.

Челси – Манчестер Сити 2:1

Голы: Пулишич, 36, Виллиан, 78 (п) – Де Брюйне, 55

Удаление: Фернандиньо, 77

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В прошлом туре "Челси" сыграл на выезде с "Астон Виллой". Первыми счет открыли хозяева поля. Но во второй части встречи гости дважды отличились в течение двух минут. Результативные удары Пулишича и Жиру принесли непростую победу лондонцам.

"МанСити" же померялся силами с "Бернли". На классе команда Гвардиолы разгромила гостей. Дубли в активе Фодена и Мареза, еще один раз отличился Силва. Итоговый счет встречи – 5:0.

Тактика Лэмпарда

Украинец Александр Зинченко начал матч на скамейке запасных.

Обе команды с первых секунд не отсиживались в обороне. Мэнди попытался обыграть нескольких соперников, но защитники чисто сыграли против соперника и выбили мяч на угловой.

На 13-й минуте "МанСити" не использовал хороший момент. Силва нанес удар головой из района 111-метровой отметки, направил мяч по центру ворот. Кепа показал невероятную реакцию и в прекрасном прыжке спас свои владения.

Все тот же активный Бернарду Силва был первый на отскоке, но его удар был заблокирован.

Фернандиньо выпрыгнул выше всех у 11-метровой отметки и замкнул подачу головой, мяч полетел под перекладину. Голкипер "Челси" спокойно забрал мяч в руки.

Гости матча взяли инициативу в свои ноги и раз за разом строили атаку, лондонцам нужно было подстраиваться под игру, которую показывала команда Гвардиолы.

Уокер сделал заброс в штрафную, хорошая передача, но защитники сыграли надежно и выбили мяч подальше от ворот.

Баркли быстро отреагировал на отскок и пробил в ворота. Удар смело заблокировал Фернандиньо.

Опять Баркли нанес удар, голкипер уже не смог спасти ворота, но ему на помощь пришёл защитник, выбивший мяч на угловой.

После подачи с углового удара очень остро было у ворот "МанСити". Кристиансен лучше всех сыграл на втором этаже и пробил головой в ворота. Эдерсон в прекрасном прыжке отбил мяч.

На 36-й минуте хозяева открыли счет в матче. Защитники гостей не разобрались с мячом, поэтому его забрал Пулишич и стремительно побежал к воротам. Легко ушел на скорости от защитников и мощно пробил низом – Эдерсон не смог спасти команду. Счет открыт – 1:0.

Марез нанес удар и был близок к тому, чтобы сравнять счет. Мяч пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной.

В первой части встречи ни одна из команд больше не забивала. Тактика Лэмпарда, которая была ориентирована на контратаки была полностью оправдана.

Помощники "Ливерпуля"

Мэнди пробил в ворота из-за пределов штрафной соперника. Защитник заблокировал этот удар.

Бернарду Силва отдал хорошую передачу, а Мэнди не слишком удачно пробил с угла штрафной – выше ворот.

В начале второго тайма "МанСити" быстро удалось сравнять счет. Роскошный удар со штрафного удался у Де Брюйне. Бельгиец точно пробил в "девятку" ворот Кепы – 1:1.

Стерлинг остановил не слишком хорошую передачу на краю штрафной и не раздумывая решил пробить – стойка спасает свои ворота.

На 59-минуте Гвардиола выпустил на поле Александра Зинченко. Украинец вышел на замену вместо неудачника первого тайма Мэнди.

На 62-й минуте Маунт благодаря своему великолепному дриблингу обыграл нескольких защитников и оказался перед голкипером. Футболист "Челси" нанес удар, но мяч в нескольких сантиметрах пролетел рядом со штангой.

Стерлинг из-за пределов штрафной опасно закручивал в ворота Кепы – мяч пролетел в метре от ворот.

На 71-й минуте супермомент был в "Челси". Пулишич снова на скорости убежал от защитников, удачно переиграл голкипера и нанес удар. Футболист готов был праздновать дубль в матче, но мяч с линии ворот в подкате выбил Уокер – невероятная игра защитника.

Абрахам получил мяч в штрафной от Виллиана и нанес удар в упор – Эдерсон на месте. На добивании еще один удар от "Челси", но здесь спасает команду Фернандиньо. Нападающие "Челси" показывали арбитру, что бразилец сыграл рукой, поэтому нужна помощь ВАР.

После помощи арбитр удалил с поля экс-футболиста "Шахтера" и поставил пенальти. К отметке подошел Виллиан и удачно реализовал 11-метровый удар – 2:1.

Этим голом команда Лэмпарда приблизила "Ливерпуль" к чемпионству в этом сезоне.

"МанСити" пытался сравнять счет в матче, но больше, чем полумоменты создать не удавалось.

Педро показал хорошую технику, но после удара из пределов штрафной мяч пролетел рядом с правой стойкой – голкипер немного подкорректировал направление мяча.

Итоговый счет встречи – 2:1.

Обзор матча Челси – Манчестер Сити

Турнирная таблица АПЛ