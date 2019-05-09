"Челси" – "Айнтрахт": Азар и Ребич сыграют с первых минут

Лондонский "Челси" и франкфуртский "Айнтрахт" назвали стартовые составы на второй полуфинальный матч Лиги Европы.

"Челси" сыграет в традиционной для себя синей форме. По сравнению с первым матчем Маурицио Сарре решил выпустить с первых минут Эдена Азара и Ковачич.

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В "Айнтрахт" вернулся Ребич, который первую игру пропускал из-за дисквалификации.

Первая игра между командами завершилась результативной ничьей 1:1. Повторный поединок состоится на стадионе "Челси" в Лондоне. Начало игры, в 22:00.

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