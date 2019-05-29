Челси – Арсенал: фанаты команд избили россиянина, полиция останавливает болельщиков Мхитаряна

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Генрик Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в Баку
Генрик Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в Баку

В Баку в среду, 29 мая, состоится финал Лиги Европы между двумя лондонскими командами – "Челси" и "Арсенал". Но матч запомнится не только футбольным действом, но и политическим подтекстом.

За "Арсенал" выступает армянский полузащитник Генрик Мхитарян. А между Арменией и Азербайджаном продолжается военный конфликт в Нагорном Карабахе, а между странами нет дипломатических отношений. Поэтому футболист не поехал в Баку по вопросам безопасности. При том что Мхитарян уже не впервые пропускает матчи своей команды в Азербайджане. В 2015 году, когда он выступал за дортмундскую "Боруссию", он не сыграл матч Лиги Европы против "Габалы". А уже в 2018 году он пропустил матч "Арсенала" против "Карабаха" на выезде.

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Это не очень понравилось власти Азербайджана. Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов заявил, что его стране оставалось только "отправить за Мхитаряном частный самолет в сопровождении двух истребителей F-16 Fighting Falcons".

Мхитарян не поехал, но поехали его фанаты. Они вызывают пристальное внимание полицейских в Баку. Двух таких остановили во время прогулки. После короткой беседы, болельщики пошли дальше.

Но эти фанаты еще легко отделались. Уже есть пострадавшие. Двое болельщиков получили ранения в столкновениях между поклонниками Челси и Арсенала в Баку, передает Haqqin.az. Отмечается, что один из фанов попал в госпиталь с разбитой головой, а другому разбили лицо, однако ему оказали помощь на месте событий.

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Российские СМИ сообщают, что во время столкновений между фанатами в Баку пострадал 41-летний гражданин России Заур Мамедов. Но деталей о том, где и когда его избили – нет.

Финал Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси" состоится в Баку 29 мая, а старт встречи состоится в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Арсенал Челси Челси – Арсенал Новости Азербайджана Лига Европы
Источник: 24 канал
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