Челси – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на финал Кубка Футбольной лиги

За главный трофей Кубка футбольной лиги сразятся "Челси" и "Манчестер Сити". Букмекеры дали прогноз на этот матч, оценив шансы каждой из команд на победу.

Команда Маурицио Сарри, которая в Лиге Европы будет играть с "Динамо", обязана победить "Манчестер Сити". Первый сезон итальянского наставника может оказаться провальным, так как команда не претендует на победу в чемпионате Англии и вылетела из Кубка Англии. Поэтому Сарри может заблаговременно уйти в отставку и этот матч решающий для него.

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Мешать "пенсионерам" будет грозный "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. Недавно команды встречались в рамках чемпионата Англии. Игра завершилась унизительным поражением лондонцев 6:0. Скорее всего, "аристократы" попытаются взять реванш за позорное фиаско и финал – отличная возможность. И явным фаворитом, хоть и на бумаге, все равно является клуб из Манчестера.

Прогноз от Pari Match

На то, что "Манчестер Сити" во второй раз подряд завоюет трофей Pari Match дает коэффициент 1,59. А вот на победу лондонцев коэффициент вплоть 5,60. На то, что основное время матча завершится в ничью – 4,40.

Прогноз от Фаворит Спорт

Также верят в успех подопечных Гвардиолы и букмекеры Фаворит Спорт. Они оценили победу "горожан" коэффициентом 1,56. На победу "Челси" букмекеры дают коэффициент 5,75. Ничья – 4,45.

Прогноз от William Hill

William Hill дает на победу "Манчестер Сити" скромный коэффициент 1,52. На победу лондонцев – 5,80. То, что 90 минут матча завершится в ничью – 4,33.

Поединок "Челси" – "Манчестер Сити" состоится 24 февраля на стадион "Уэмбли". Начало матча в 18:30. Обслуживать его будет Джонатан Мосс. Обзор матча и видео голов – на Спорт24.

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