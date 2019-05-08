Челси – Айнтрахт: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

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Челси - Айнтрахт: где смотреть онлайн 9 мая 2019 - Лига Европы
Челси – Айнтрахт: где смотреть онлайн матч Лиги Европы / twitter.com/chelseafc

Лондонский "Челси" и франкфуртский "Айнтрахт" во втором матче полуфинала Лиги Европы определят, кто сыграет в финальной игре в Баку. Посмотреть поединок в Украине можно будет онлайн и по телевидению.

Матч "Челси" – "Айнтрахт" в четверг, 9 мая, на украинском телевидении покажет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:50, сам матч начнется в 22:00.

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Поединку полуфинала Лиги Европы будет предшествовать программа "Шлях", в которой приглашенные гости оценят шансы команд на победу. Начало программы на канале "Футбол 2", в 21:15.

Смотреть онлайн матч "Челси" – "Айнтрахт" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или же на сайте каналов "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 89 гривен за месячный абонемент.

Первый поединок между командами в Германии завершилась вничью.

Обзор матча и видео голов "Челси" – "Айнтрахт" – на сайте Спорт24 после игры.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Челси Лига Европы
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