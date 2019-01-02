"Челси" победил "Айнтрахт" в серии пенальти и сыграет в финале Лиги Европы: видео

Лондонский "Челси" сумел пробиться в финал Лиги Европы. Английский клуб в серии пенальти выбил немецкий "Айнтрахт".

Челси – Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)

Голы: Лотфус-Чик, 28 – Йович, 49

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В первой игре команды расписали результативную ничью 1:1. Во Франкфурте болельщики гнали свою команду вперед, которая получила достаточно неплохой результат против именитого соперника. В Лондоне фанаты снова горячо встретили команды. Болельщики "Челси" развернули большой баннер Эден Азару, а немцы заполнили все сектора, которые им были выделены.

Выездной гол теоретически позволял "Челси" играть более раскованно, поскольку именно франкфуртцам нужно было забивать. Уже на четвертой минуте свой момент имел Йович, однако выстрел после углового голом не завершился. "Аристократы" на некоторое время перехватили инициативу, в частности, пытался штурмовать оборонительные редуты гостей Азар, но тщетно. Первый действительно острый момент на 14 минуте имели "орлы". Да Коста мощно пробил слета, однако Кэпа вытащил сложный удар из "девятки".

Первую хорошую атаку "синие" провели на 22 минуте. Эдер сделал хороший проход и отдал на Эмерсона. Защитник своим прострелом нашел Жиру, но француз с острого угла попал в Траппа. Через две минуты хозяева имели еще один шанс. Луиз пробил головой после штрафного, однако Хасеба выбил мяч с линии ворот. Гол витал в воздухе и на 28 минуте "аристократы" открыли счет в игре. Защитники "Айнтрахта" забыли в своей штрафной про Лофтус-Чика. Британец спокойно покатил мяч в угол ворот – 1:0.

Челси – Айнтрахт – видео лучших моментов первого тайма

Сразу после перерыва "Айнтрахт" претендовал на пенальти, но арбитр не решился назначить одиннадцатиметровый. Однако уже через минуту "Айнтрахт" забил с игры. Йович сбросил на Гачиновича, а тот тонко отдал на форварда снова. Йович, ворвавшись в штрафную, обыграл Кэпу и сравнял счет. В следующей атаке забивать должно было "Челси". В частности, ударом с носка пробил Жиру, но мяч пролетел мимо ворот.

На 59 минуте "Айнтрахт" имел два хорошие шансы выйти вперед. Сначала Гачинович нанес сочный удар, однако Кэпа парировал удар. Через мгновение свою пушку разряжал Костич, но неточно. На 78 минуте издали пробил Дзаппакоста, который заменил травмированного Кристенсена. Трапп неуверенно отбил мяч, но никого из "аристократов" на добивании не было. На 87 минуте дальний удар нанес Жиру, но и здесь Трапп был на высоте. В основное время команды больше не забивали, затем на футболистов ждал овертайм.

Челси – Айнтрахт – видео лучших моментов второго тайма

На 97 минуте футболисты выбежали в контратаку четыре против двух. Однако "аристократы" замедлили и не сумели воспользоваться своим шансом. Стопроцентный шанс не смогли реализовать "орлы". На сотой минуте Халлер, который восстановился от травмы, переправил мяч в угол ворот "Челси", но Луис в прыжке спас команду. На 105 минуте Халлер снова пробивал в угол головой, но на этот раз "синих" спас Дзаппакоста.

На 110 минуте едва не забил Эмерсон. Защитник прорвался по левому флангу и пробил в нижний угол, но Трапп отбил мяч. На 115 минуте Трапп вынужден был спасать "Айнтрахт" после мощного удара Дзаппакосты. После углового на 116 минуте "Челси" все же забил. Аспиликуэта нагло затолкал мяч в ворота немцев, выбив его из рук Траппа. Но арбитр не засчитал гол. В овертайме команды победителя не определили и судьба путевки в финал решалась в серии пенальти.

Первый пенальти не забил Аспиликуэта, однако впоследствии в "Айнтрахта" свои удары потеряли Хинтереггер и Пасиенсия. Таким образом, "Челси" победил 4:3. Финал Лиги Европы состоится в среду, 29 мая, в Баку (Азербайджан). Соперником "Челси" будет "Арсенал".

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