Арсенал – Челси: где смотреть онлайн финал Лиги Европы

Английские "Арсенал" и "Челси" сыграют в финале Лиги Европы. Матч состоится в среду, 29 мая. Его можно будет увидеть и в Украине. Как по телевизору, так и онлайн.

Матч "Челси" – "Арсенал" в среду, 29 мая, на украинском телевидении покажет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:45, сам матч начнется в 22:00.

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Финальному поединку Лиги Европы будет предшествовать программа "Путь", в которой приглашенные гости оценят шансы команд на победу. Начало программы на канале "Футбол 2", в 21:15.

Смотреть онлайн матч "Челси" – "Арсенал" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или же на сайте каналов "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 89 гривен за месячный абонемент.

Обзор матча и видео голов "Челси" – "Арсенал" – на сайте Спорт24 по окончании игры.

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