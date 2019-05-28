Челси – Арсенал: статистика встреч команд

Лондонские "Челси" и "Арсенал" неоднократно встречались между собой. В том числе и в этом сезоне. Теперь же они разыграют второй по значимости клубный трофей футбольной Европы – Лигу Европы. Матч состоится в среду, 29 мая, на стадионе в Баку.

Как "Челси" и "Арсенал" играли друг против друга

Оба лондонских клуба много раз встречались между собой – 197 матчей друг против друга. В них 76 побед одержал "Арсенал", "Челси" пока имеет в своем активе 63 победы.

В еврокубках же их пути пересеклись лишь раз. "Челси" одержал победу над "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги чемпионов-2003/04. После ничьей 1:1 на "Стэмфорд Бридж", синие победили 2:1 на "Хайбери" благодаря решающему голу левого защитника Уэйна Бриджа.

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Что касается этого сезона, то команды обменялись домашними победами. 18 августа 2018 года "Челси" победил 3:2 (голы забивали Педро, Мората и Алонсо за "Челси" и Мхитарян и Ивоби за "Арсенал"). 19 января 2019 года "Арсенал" взял верх благодаря голам Ляказетта и Косельни.

Как "Челси" и "Арсенал" играют против английских клубов на евроарене

"Челси" проиграл "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти в предыдущем английском дерби в финале еврокубка. Было это в Лиге чемпионов 2007/08 в Москве. Основное время закончилось вничью 1:1. Но в целом статистика синих против соотечественников на международном уровне впечатляет – только четыре поражения в 17 встречах. Правда, в последнем таком противостоянии – в четвертьфинале Лиги чемпионов 2010/11 – они дважды уступили "Манчестер Юнайтед" (0:1 дома и 1:2 в гостях).

"Арсенал" еще ни разу не выигрывал в еврокубках у другого английского клуба – две ничьи и четыре поражения. При этом проиграли "канониры" три последние встречи в гостях у "Ливерпуля" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов 2007/08 (2:4) и в обоих полуфинальных поединках следующего сезона против "Манчестер Юнайтед" (0:1 дома, 1:3 на выезде).

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Какая еще существует связь между клубами

Вратарь "Арсенала" Петр Чех, который завершит карьеру после финала, перешел в клуб из "Челси" в 2015 году. В составе "синих" он выступал 11 лет, завоевав 13 крупных трофеев за это время. Чех помог "Челси" выиграть Лигу Европы в 2013 году вместе с Сесаром Аспиликуэтой, Гари Кэхиллом, Давидом Луисом и Эденом Азаром, который пропустил финал против "Бенфики" из-за травмы.

Оливье Жиру перешел в "Челси" из "Арсенала" в январе 2018 года, проведя в рядах "канониров" пять с половиной лет, забив 105 голов в 253 матчах во всех турнирах и трижды победив в Кубке Англии.

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Бразильский вингер "Челси" Виллиан дважды забил на "Олимпийском" в Баку, когда там на групповом этапе прошлой Лиги чемпионов гостил "Челси". Тогда английская команда обыграла "Карабах" со счетом 4:0. Счет ударом с пенальти открыл Азар.

Полузащитник "Арсенала" Месут Озиль в составе "Вердера" уступил в стамбульском финале последнего розыгрыша Кубка УЕФА (2009) "Шахтеру", за который выступал Виллиан.