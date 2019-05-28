Челси – Арсенал: все, что следует знать о финале Лиги Европы

Английские "Челси" и "Арсенал" сыграют в финале Лиги Европы. Матч состоится 29 мая в Баку. Обо всем самом интересном и важном в этом матче – в материале.

Кто сыграет в финале?

За трофей Лиги Европы будут соревноваться "Челси" и "Арсенал". В еврокубках эти английские клубы встречались только один раз. В четвертьфинале Лиги чемпионов-2003/04 "Челси" взял верх с общим счетом 3:2.

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Это третий финал Лиги Европы, в котором сыграют клубы из одной национальной ассоциации. В первом из них – португальском – "Порту" минимально победил "Брагу" в Дублине в 2011 году. Через год в Бухаресте "Атлетико" оказался сильнее "Атлетик" в испанском дерби – 3:0.

Когда финал?

29 мая в 21:00 по центральноевропейскому времени (23:00 по киевскому).

Впервые финал Лиги Европы УЕФА пройдет всего за четыре дня до финала Лиги чемпионов. Это гарантирует, что решающий поединок состоится по завершению сезонов в национальных ассоциациях.

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Кто номинальный хозяин финала?

На мартовской жеребьевке в административных целях был определен номинальный хозяин финала. Им должен был стать победитель пары "Айнтрахт" – "Челси". Путевку в финал завоевал "Челси".

Где пройдет финал?

Впервые один из главных еврокубков будет разыгран в Азербайджане. Финал примет бакинский стадион "Олимпийский". На этой же арене, открытой в 2015 году, пройдут три матча финальной стадии Евро-2020.





"Олимпийский" стадион в Баку

Стадион вмещает почти 70 тысяч зрителей. Нет никаких сомнений, что будет побит рекорд посещаемости финала, установленный в 1999 году в Москве. Тогда за поединком "Пармы" и "Лацио" наблюдали 62 тысячи зрителей.

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Будет ли применяться VAR?

Это будет первый в истории матч Лиги Европы с применением системы VAR. Команды получат дополнительную замену, если дело дойдет до дополнительного времени.

А судьи кто?

Встречу будет обслуживать итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.

Что получит победитель?

Кубок Лиги Европы. Это серебряная чаша весом 15 килограммов, которая имеет высоту 65, ширину 33 и глубину 23 сантиметра. Кубок не имеет ручек и является самым тяжелым клубным трофеем Европы.

Для футболистов и тренерского штаба команды-победительницы будет выделено 40 медалей.



Кубок Лиги Европы весит 15 килограммов

Победитель также получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов 2019/20.

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Где смотреть финал?

В Украине финал Лиги Европы будет транслировать телеканал "Футбол 2". Сам матч начнется в 22:00, а трансляция со стадиона – в 21:45. Также матч будет доступен для просмотра на сайте Oll.tv.