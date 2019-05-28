Челси – Арсенал: прогноз букмекеров на финал Лиги Европы

В финале Лиги Европы сыграют две английские команды – "Челси" и "Тоттенхэм". Обе представляют Лондон. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в Баку 29 мая.

Прогноз на матч Челси – Арсенал

"Челси" лишь во второй раз участвует в Лиге Европы и во второй раз сыграет в финале. В сезоне 2012/13 лондонцы стали победителями турнира. В амстердамском финале они выиграли у "Бенфики" 2:1 благодаря голу Бранислава Ивановича на последних минутах. "Арсенал" ранее не играл в финале Лиги Европы, но выходил в финал Кубка УЕФА сезона 1999/00 в Копенгагене. Там "канониры" уступили 1:4 по пенальти "Галатасараю" после нулевой ничьей в игровое время.

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По итогам чемпионата Англии "Челси" набрал 72 очка, занял 3 место и пробился в Лигу чемпионов. В активе "Арсенала" 70 очков и 5 место в турнирной таблице. По ходу первенства соперники обменялись победами: "Челси" дома обыграл "Арсенал" – 3:2, а на выезде уступил – 0:2.

Прогноз William Hill

Эксперты из William Hill видят небольшим фаворитом этого матча "Челси". Коэффициент на их победу в основное время – 2,35. На то, что "Арсенал" сумеет выиграть – коэффициент 3,10. Ничья в матче – 3,30.

Коэффициент на то, что "Челси" победит в этом матче не смотря на то, будет это основное время, или же серия пенальти – 1,67. На аналогичную победу "Арсенала" коэффициент 2,10.

При этом букмекеры считают, что в матче будет забито 2-3 гола. Для примера, коэффициент на ставку "тотал матча больше 2,5" – 1,91, в то время как на "тотал матча меньше 2,5" принимают с коэффициентом 1,80.

Прогноз PariMatch

Похожая ситуация относительно коэффициентов на матч и в PariMatch. Здесь на победу "Челси" принимают с коэффициентом 2,41. Победа "Арсенала – 3,05. Ничья в матче оценена в 3,40.

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Коэффициент на то, что "Челси" второй раз выигрывает Лигу Европы – 1,73. Триумф "Арсенала" в финале Лиги Европы оценен в 2,12

Ставка на то, что обе команды забьют в этом матче – 1,70. На то, что такого не будет – 2,15.

Прогноз Фаворит Спорт

Букмекеры из "Фаворит Спорт" дают самый высокий коэффициент на победу "Челси" – 2,44. На "Арсенал" же коэффициент явно отличается от предыдущих букмекерских контор – 2,93. Ничья – 3,45.

Что касается авторов голов, то больше всего шансов забить имеют Эден Азар из "Челси" и Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала" – 2,40 и 2,50 соответственно. Также Оливье Жиру и Александр Ляказетт могут отличиться в этом матче – коэффициент 2,95 на их голы.

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Финал Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси" состоится в Баку, 29 мая, а старт встречи состоится в 22:00 по киевскому времени. Видео голов и обзор матча – читайте на сайте Спорт 24.

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