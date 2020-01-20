Челси – Арсенал: прогноз букмекеров на топ-матч АПЛ

Во вторник, 21 января, "Челси" примет "Арсенал" в 24 туре английской Премьер-лиги. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

Челси – Арсенал. Прогноз букмекеров

"Челси" подошел к лондонскому дерби после досадного поражения в матче с "Ньюкаслом". Подопечные Фрэнка Лэмпарда пропустили в компенсированное время – 0:1. Это поражение стало для "синих" первым в пяти матчах. В двух предыдущих играх "Челси" одержал сухие победы.

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"Арсенал" в предыдущем туре АПЛ также потерял очки. Подопечные Микеля Артета дома не смогли обыграть "Шеффилд Юнайтед", пропустив на 83-й минуте – 1:1. Эта ничья стала для "канониров" второй подряд. Перед этим также со счетом 1:1 "Арсенал" сыграл вничью с "Кристал Пэлас".

На победу "Челси" букмекеры дают коэффициент 1,79, на ничейный результат – 3,94, а на победу "Арсенала" – 4,78.

Прогноз PariMatch

У них коэффициент на победу "Челси" получил показатель 1,77. Зато победа "Арсенала" оценена в 4,5. Ничья в матче – 4.

При этом эксперты ожидают большого количества голов. Так, ставка на "тотал матча больше 2,75" – лишь 1,82. В противоположность этому "тотал матча меньше 3,25" – 2,05.

Прогноз Marathon bet

Победа "Челси" у этих букмекеров оценена в 1,77. Победа "Арсенала" – 4,85. Ничья – 3,94.

Относительно количества голов "тотал матча больше 3" имеет коэффициент 2,05, а "тотал матча меньше 3" – 1,77. При этом ставка на то, что обе команды забьют – 1,63. Что этого не произойдет – 2,28.

Матч "Челси" – "Арсенал" состоится во вторник, 21 января. Начало в 22:15. Онлайн-трансляция на сайте Спорт24.