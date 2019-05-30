"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы: видео

В финале Лиги Европы в среду, 29 мая, английские "Челси" и "Арсенал" разыграли главный трофей Лиги Европы. Кубок победителей достался "Челси", который забил четыре гола в ворота соперников

Челси – Арсенал 4:1

Голы: Жиру, 49, Педро, 60, Азар, 65 (пен), 72 – Ивоби, 69

"Арсенал" активнее начал матч. Уже в дебюте встречи Мейтленд-Найлз опасно простреливал. Кепа выбил мяч кулаками, но как раз туда, где находился Обамеянг. Но у "канонира" удар явно не удался. "Челси" ответил штрафным. Но игроки "Арсенала" не пропустили соперников к мячу после навеса, поэтому он пошел мимо рамки ворот.

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На 18-й минуте Ляказетт упал в штрафной "Челси". Сделал он это после того, как бросил себе мяч на ход и столкнулся с Кепой. Повтор показал, что француз симулировал.

После этого "Арсенал" зажал "Челси" на их половине поля. Кепе неоднократно приходилось вступать в игру. Подстраховывали его и защитники "Челси". В одном из моментов мяч после удара Джаки зацепил перекладину и вылетел за пределы поля.

Зато "Челси" провел более острые атаки. Эмерсон ворвался в штрафную, но Чех среагировал. Впоследствии Жиру пробивал с линии штрафной, и Чех в прыжке отбил этот удар.

Все голы команды отложили на второй тайм. И началось все почти сразу после стартового свистка. Забил Жиру. На этот раз он головой отправил мяч в угол ворот, и Чех не сумел спасти команду.

"Арсенал" бросился отыгрываться, но никак не мог пройти защиту. Зато забил "Челси". Педро остался без опеки в штрафной и получил пас от Азара. Испанец пробил в касание в дальний угол ворот.

За пять минут отличился и сам Азар. Но он забил с пенальти. Педро отдал пас на Жиру, которого в штрафной сбил Мейтленд-Найлз. Арбитр указал на 11-метровую отметку, и бельгиец четко пробил. Это был его первый гол в этом сезоне Лиги чемпионов.

На 66-й минуте на поле вышел Ивоби. И именно он сократил отставание. После подачи со штрафного (который заработал именно Ивоби, а Кристиансен за это получил желтую карточку) мяч долго летал между игроками. Наконец он отлетел к Ивоби, и "гармаш" нанес мощный удар слету. Мяч залетел в дальний угол ворот.

Но радость болельщиков "Арсенала" была не долгой. За три минуты Азар оформил дубль. Он помог отобрать мяч на половине поля соперников, отдал пас на Жиру. После этого забросил мяч обратно на партнера, и уже Азар без проблем пробил в незащищенный угол ворот.

Больше голов в матче не было. Хотя команды создали немало моментов. "Челси" удерживал комфортный отрыв. А Уиллок, который вышел на замену, дважды упустил возможность забить за "Арсенал".

"Челси" стал победителем Лиги Европы. "Арсенал" проиграл. И не сыграет в Лиге чемпионов в следующем году.

Видео голов и обзор матча Челси – Арсенал