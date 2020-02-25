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Челси – Бавария: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Челси – Бавария: где смотреть

25 февраля лондонское "Челси" дома примет мюнхенскую "Баварию" в 1/8 финала Лиги чемпионов. В Украине этот матч можно посмотреть онлайн, а также по телевидению.

Единственным официальным транслятором матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в Украине является "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1/2/3". Именно на "Футбол 1" в прямом эфире и покажут матч "Челси" – "Бавария". Начало трансляции в 21:45, сама игра начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Челси" – "Бавария" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на канале "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен за месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол+", где есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы как в прямом эфире, так и в повторе. Стоит эта услуга от 29 гривен в месяц. При этом просматривать это можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.

Обзор матча "Челси" – "Бавария" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Лига чемпионов Челси Бавария
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