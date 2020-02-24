Челси – Бавария: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 25 февраля, "Челси" сойдется с "Барселоной" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в матче.

Челси – Бавария: прогноз

По предварительным раскладам у "Челси" нет шансов. В пяти турах АПЛ лондонцы сумели победить только "Тоттенхэм", который потерял лидеров. На групповом этапе Лиги чемпионов у команды Лэмпарда также хватало проблем. Достаточно сказать, что плей-офф удалось обеспечить лишь в последнем матче. Да и там аутсайдер "Лилль" был близок к тому, чтобы отправить англичан в Лигу Европы.

К теме: Наполи – Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В "Баварии" прямо противоположная история. В группе мюнхенцы вынесли всех с общим счетом 24:5. В Бундеслиге к решающим матчам, также набрали отличную форму, не проигрывая уже десять матчей. И забивают при этом в промышленных масштабах. 65 голов в 23 матчах. Почти по три мяча за игру.

Матч Лиги чемпионов "Челси" – "Бавария" состоится 25 февраля. Начало встречи – в 22:00.

Челси – Бавария: что прогнозируют букмекеры

На победу "Челси" в предстоящей встрече букмекеры дают коэффициент 4,2, на ничью – 4,06, а на победу "Баварии" – 1,84.

Что касается голов в матче, то букмекеры прогнозируют результативный матч. Коэффициент на ставку "Тотал матча более 2,5" – 1,6. противоположная ставка "Тотал матча менее 2,5" оценивается в 2,44.

Больше всего шансов забить в матче "Челси" – "Бавария", по мнению букмекеров, имеет Роберт Левандовски. Его победа получила коэффициент 1,55. В "Челси" же может забить Абрахам Тэмми – 2,6.