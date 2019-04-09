"Челси" благодаря дублю Азара одолел "Вест Хэм" Ярмоленко: видео

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Челси – Вест Хэм видео голов
Челси – Вест Хэм видео голов / Getty Images

В матче 33 тура английской Премьер-лиги "Челси" на своем поле обыграл "Вест Хэм" (2:0).

Челси – Вест Хэм 2:0
Голы: Азар, 24, 90

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В первой половине игры царила полная доминация хозяев. Голкипер "Вест Хэма" Лукаш Фабиански несколько раз эффектно спасал свою команду, пока за дело не взялся лидер "Челси" Эден Азар. Бельгиец совершил сольный проход через половину поля, оставляя позади смущенных игроков соперника, и точным ударом открыл счет.

"Вест Хэм" проснулся во втором тайме, создал несколько опасных моментов, но выровнять положение так и не сумел. Расплата за это наступила под занавес матча. На последней минуте основного времени Азар избежал офсайдной ловушки и пробил польскому киперу под опорную ногу, установив окончательный счет.

"Челси" набрал 66 очков и поднялся на третье место английской Премьер-лиги, на два пункта опередив "Тоттенхэм". Правда, у "шпор" есть еще матч в запасе.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко продолжает восстановление от травмы, поэтому участия в игре не принимал.

Видео голов и обзор матча Челси – Вест Хэм

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Теги: Спорт Футбол Челси Вест Хем
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