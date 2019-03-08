"Челси" разгромил "Динамо" в Лиге Европы

Лондонскому "Челси" удалось победить киевское "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. "Аристократы" на своем поле на классе обыграли украинских футболистов.

Челси – Динамо 3:0

Голы: Педро, 17, Виллиан, 65, Хадсон-Одой, 90

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Лондонский "Челси" полностью сосредоточен на Лиге Европы, поскольку у команды довольно призрачные шансы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон через внутреннюю арену. "Пенсионеры", хоть и проигрывают 2 очка четвертому в таблице "Манчестер Юнайтед", их игра не производит хорошего впечатления. "Динамо" же на внутренней арене безуспешно пытается догнать "Шахтер", поэтому выступление в Лиге Европы – сладкая булочка для фанатов и руководства клуба.

Уже на стартовых минутах матча "Челси" дало понять, что будет играть первым номером. Хозяева не стеснялись играть лонгболами, которые ставили в неловкое положение киевлян. В частности, гости сложно справлялись с дальними передачами Луиса. Кроме того," Челси "задало быстрый темп, который "Динамо" было сложно поддерживать.

На 17 минуте вперед "пенсионеров" вывел Педро. Испанец сыграл с Жиру и прошил Дениса Бойко. Защитники "Динамо" были в большинстве, однако не смогли помешать динамичному Педро.

В течение получаса Педро имел несколько возможностей, чтобы оформить дубль, а то и хет-трик. Через 3 минуты после гола испанец пробил со считанных метров, но попал в Бойко. Впоследствии Луис разрезал оборону "Динамо" невероятным дальним пасом, и Педро пробивал с удобной позиции, однако Бойко снова выручил команду. "Динамо" свой единственный полумомент имело в середине тайма. Шапаренко протащил мяч через половину поля "Челси" и отдал на Кендзеру. Поляк подал в штрафную, и мяч откровенно попал в руку Алонсо. Арбитр должен был назначить пенальти, однако не видел эпизода. В Лиге Европы нет системы видеоповторов VAR, поэтому арбитр не назначил пенальти. Первый тайм завершился 1:0.

После перерыва рисунок игры не изменился. "Бело-синие" продолжили играть вторым номером, в то время, как "Челси" на средней скорости конструировал свои атаки. Снова свой случай отличиться имел Педро. Уже на 65 минуте "синим" удалось увеличить гандикап. Лофтус-Чик заработал опасный штрафной вблизи штрафной "Динамо". К отметке подошел Виллиан, элегантно перебросил стенку и обыграл Бойко – 2:0.

После пропущенного гола лондонцы заметно успокоились и позволили "Динамо" проводить свои атаки. Но киевляне не воспользовались расслабленностью лондонцев. Свои полумоменты не использовали ни Гармаш, ни Сидорчук. После прострела в штрафную мог забивать Сидклей, но бразилец не сумел головой переправить мяч в ворота, хоть он и находился в офсайде. После ошибки Ковачича киевляне вообще в большинстве выбегали на ворота лондонцев, однако Шепелев не сумел удачно отдать передачу на Шапаренко.

В следующей атаке футболисты "Челси" наказали "Динамо". Ковачич, который едва не "привез" гол на свои ворота, отдал пас на Хадсона-Одоя, который из-за пределов штрафной легко обыграл Дениса Бойко – 3: 0.

Ответный матч уже через неделю состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

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