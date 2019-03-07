Челси – Динамо: онлайн матча Лиги Европы
Киевское "Динамо" в рамках 1/8 финала Лиги Европы в Лондоне будет играть против "Челси". Онлайн матча "Челси" – "Динамо" – на сайте Спорт24.
До этого пути команд пересекались только однажды в рамках Лиги чемпионов сезона 2015/2016. Тогда матч в Лондоне выиграли "пенсионеры", а поединок в Киеве завершился ничьей.
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Источник: 24 канал
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