Челси – Динамо: онлайн матча Лиги Европы

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Челси – Динамо: онлайн-трансляция матча Лига Европы 2018/2019
Челси – Динамо онлайн

Киевское "Динамо" в рамках 1/8 финала Лиги Европы в Лондоне будет играть против "Челси". Онлайн матча "Челси" – "Динамо" – на сайте Спорт24.

До этого пути команд пересекались только однажды в рамках Лиги чемпионов сезона 2015/2016. Тогда матч в Лондоне выиграли "пенсионеры", а поединок в Киеве завершился ничьей.

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Теги: Лига Европы Спорт Футбол Челси Динамо Новости Спорта
Источник: 24 канал
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