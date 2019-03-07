"Динамо" пропустило первый гол от "Челси": видео
В матче между лондонским "Челси" и киевским "Динамо" открыт счет. "Челси" удалось забить быстрый гол.
Челси – Динамо 1:0
Голы: Педро, 17
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Педро на коротком клочке поля обыграл Жиру и затолкал мяч в ворота "Динамо".
Видео гола Педро
Источник: 24 канал
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