"Челси" дома не сумел обыграть "Бернли"

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"Челси" дома не сумел обыграть "Бернли"

Лондонский "Челси" мог подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. Однако для этого команде нужно было побеждать "Бернли", с чем "синие" не справились.

Челси – Бернли 2:2
Голы: Канте, 12, Игуаин, 14, – Хендрик, 8, Барнс, 24

Все самое интересное и важное в матче состоялось за первые 24 минуты матча – тогда были забиты все четыре гола. Сначала "Бернли" вышел вперед усилием Джеффа Хендрика. Но "Челси" удалось быстро не только сравнять счет, но и забить второй гол. Отличились Нголо Канте и Гонсало Игуаин.

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Однако удержать положительный результат подопечные Маурицио Сарри не сумели – Эшли Барнс забил на 24-й минуте.

Все время, оставшееся до конца матча, "Челси" провел в атаках. Но еще раз забить хозяевам так и не удалось. В итоге ничья 2:2.

"Челси" упускает возможность подняться на третье место и обойти "Тоттенхэм". У обоих клубов по 67 очков. Но у "шпор" на матч меньше. Так еще и на пятки "аристократам" наступает "Арсенал" – "канониры" имеют 66 очков и игру в запасе.

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Теги: Спорт Футбол Челси
Источник: 24 Канал
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