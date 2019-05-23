"Челси" и "Арсенал" отказались от значительного количества билетов на финал Лиги Европы

Британские футбольные гранды "Арсенал" и "Челси" планируют сдать половину выделенных для них билетов на финал Лиги Европы сезона 2018/2109.

Как сообщает The Times, "Арсенал" смог реализовать 3500 билетов из 6000. "Челси" – 2000.

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Проблемы с реализацией билетов среди собственных фанатов у лондонских клубов возникли, в частности, из-за сложностей с трансфером в Баку, а также его стоимостью.

Расстояние между городами практически 5 тысяч километров. Стоимость перелета в одну сторону составляет от 665 евро до почти 1000. Также продолжительность путешествия самолетом составляет от 10 часов до 18, если с пересадками.

Лондонский "Арсенал" ранее выступил с критическим заявлением по поводу финала Лиги Европы, который состоится в столице Азербайджана Баку.

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Также официально стало известно, что армянский полузащитник "канониров" Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы против "Челси". Причиной тому – политический конфликт между Арменией и Азербайджаном.