Челси – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА

В среду, 13 августа, "Бешикташ Парк" примет две английские команды в суперфинале – "Челси" и "Ливерпуль" сразятся за Суперкубок УЕФА. Этот матч можно будет посмотреть и в Украине, как по телевидению, так и онлайн.

В Украине матч за Суперкубок УЕФА "Челси" – "Ливерпуль" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:45, а сам матч начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн "Челси" – "Ливерпуль" можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Для "Ливерпуля" матч станет уже шестым финалом Суперкубка УЕФА. Ранее "красные" трижды выигрывали трофей.

"Челси" сразится за Суперкубок УЕФА в четвертый раз. Пока в активе лондонцев всего лишь одна победа в турнире.

Матч "Челси" – "Ливерпуль" состоится в среду, 14 августа. Начало матча в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.