Челси – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Англии

"Челси" и "Ливерпуль" встретятся в 1/8 финала Кубка Англии. Поединок в Украине можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Матчи Кубка Английской лиги в Украине транслирует канал Setanta Sport. Канал доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

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О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

Поединок "Челси" – "Ливерпуль" состоится во вторник, 3 марта. Начало игры в 21:45.

Отметим, что на пути к 1/8 финала "Ливерпуль" в 1/16 победил "Шрюсбери Таун". А "Челси" одолел "Халл".