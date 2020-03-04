В принципиальном кубковом поединке "Челси" победил "Ливерпуль": видео

Во вторник, 3 марта, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором "Челси" в домашнем матче уверенно победил "Ливерпуль" – 2:0

Челси – Ливерпуль 2:0

Голы: Виллиан, 13, Баркли, 64

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Уже с первых минут матча преимущество было за гостями поля. После неудачных действий в обороне "Челси" опасным ударом отметился Мане – голкипер на месте. Виллиан подал с углового, Аспиликуэта подрезал – мяч пролетел рядом с дальней штангой.

Первые десять минут проходили в контратаках обеих команд. Фабиньо ошибся в защите, отдал мяч в ноги Виллиана и тот не раздумывая пробил по центру ворот соперника, вратарь гостей ошибся, отбив мяч в собственные ворота. Челси открыл счет в матче – 1:0.



Лондонское "Челси"

"Лондонцы" создавали больше острых моментов у ворот соперника. Отличный момент был у хозяев, Алонсо пробил со штрафного – перекладина спасла гостей.

Просто невероятный шанс был у "красных", чтобы сравнять счет. Игроки "Ливерпуля" расстреливали вплотную ворота "синих" – три замечательных сейва подряд от Аррисабалаги.

На 31-й минуте Мане в штрафной обыграл двух игроков "Челси" и нанес удар – вратарь отбил в сторону, Уильямс на добивании отправил мяч мимо ворот.

На 42-й минуте вынужденную замену сделал Фрэнк Лэмпард, вместо травмированного Ковачича вышел на поле Маунт, настоящее открытие этого сезона в составе "Челси".

"Мерсисайдцы" попытались сравнять счет еще до перерыва, но не удалось. Первый тайм закончился с минимальным счетом – 1:0 в пользу хозяев.

Второй тайм начался с проблем для "Челси". Один из лидеров команды Виллиан получил травму и был вынужден покинуть поле, его заменил Жоржиньо. Начало второй части игры проходило в бескомпромиссной борьбе, "красные" хотели сравнять счет в матче, а "Челси" быстро выходило в контратаки.

На 62-й минуте у "синих" был отличный шанс удвоить счет, Маунт пробил со штрафного – перекладина спасла ворота гостей. Игрокам "Челси" удалось выйти в быструю контратаку, Ван Дейк потерял мяч в центре поля, Баркли подхватил и пронесся к воротам. Не стал ни с кем делиться мячом и сильно пробил с ходу – 2:0.



"Челси" – "Ливерпуль"

"Челси" сразу имел шанс сделать счет разгромным, Педро из центрального круга выбежал один на один с вратарем, пробил низом – Адриан ногой выбил мяч.

Юргена Клоппа явно не устраивала игра своей команды – двойную замену провел тренер "Ливерпуля". На 74-й минуте Оливье Жиру вышел один на один с вратарем и пробил с ходу – перекладина.

"Ливерпуль" попытался сократить отставание в счете, но не сумел. Финальный свисток судьи зафиксировал счет – 2:0 в пользу "Челси".

Видеообзор матча "Челси" – "Ливерпуль"