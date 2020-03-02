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Челси – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч 1/8 финала Кубка Англии

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"Челси" и "Ливерпуль" встретятся в 1/8 Кубка Англии. Букмекеры оценили шансы команд на победу.

Чесли – Ливерпуль: прогноз

"Ливерпуль" является действующим обладателем кубка Лиги Чемпионов. Впереди у команды игра против "Борнмута", а через несколько дней важная и самая сложная битва с "Атлетико". Напомним, первую дуэль "мерсисайдцы" проиграли 0:1.

Лэмпард в предыдущих поединках выпускал хороший состав. Думаю, и в этот раз состав хозяев будет оптимальнее, чем у гостей, для которых подобные турниры идут даже не на второй план, а на третий.

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Прогноз Pari Match

Команде Фрэнка Лэмпарда дают незначительное преимущество на победу в матче. На выигрыш "Челси" букмекеры предлагают коэффициент 2,20. Зато победу "Ливерпуля" специалисты оценили коэффициентом 2,95. Ничейный исход поединка специалисты оценили в 3,85.

Обе команды показывают быструю и бескомпромиссную игру. В своей истории "Челси" и "Ливерпуль" встречались 185 раз, из которых 64 раза побеждали "синие" и 79 – "красные". 42 раза поединки заканчивались вничью.

Коэффициент на то, что "Челси" победит и ТМ 2.5 – 1,70. Если же "Ливерпуль" выигрывает матч и ТВ 2.5 – коэффициент 2,15.

Прогноз 1xbet

Букмекеры 1xbet предпочитают "синих". На победу "Челси" специалисты отдают коэффициент 2,67. Победу "Ливерпуля" букмекеры оценили коэффициентом 3,4.

Интересно, что самые высокие коэффициенты забитого первого мяча среди игроков обеих команд дают двум игрокам "Челси" – Оливье Жиру и Миши Батшуайи, их шансы на гол оценили в 4,2. Самый высокий коэффициент забито гола среди игроков "Ливерпуля" у Салаха – 5.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Ливерпуль Челси
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