Челси – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч АПЛ

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Топ-матчем шестого тура АПЛ станет противостояние "Челси" и "Ливерпуля" в воскресенье, 22 сентября. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Челси – Ливерпуль. Прогноз

"Ливерпуль" новый сезон в АПЛ начал с пяти побед в пяти матчах. "Челси" же не может похвастаться такой результативностью. Как и надежностью своей защиты – 11 пропущенных голов за эти же пять матчей. Забито же столько.

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Однако на этот матч в "Челси" после травмы возвращаются два ключевых игрока – Н'Голо Канте и Мейсон Маунт. Поэтому команда может надежнее сыграть в центре поля и не дать разыграть свои атаки соперникам.

Матч "Челси" – "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 22 сентября. Начало матча в 18:30. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

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Фаворитом дуэли эксперты считают гостей. Коэффициент на победу "Ливера" – 2,03. Коэффициент на викторию хозяев – 3,76. На ничью предлагают – 3,78.

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Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Челси"

Что говорят другие букмекеры

Однако букмекеры больше склоняются к тому, что мерсисайдцы победят в этом матче. Коэффициент на их победу колеблется в районе 1,9 – 2,1. На победу "Челси" же принимают с коэффициентом 3,6 – 3,75. Несколько выше только оценена ничья – от 3,7 до 3,8.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Челси ФК Ливерпуль
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