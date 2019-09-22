Челси – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ

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Челси – Ливерпуль: смотреть онлайн матч 22 сентября 2019 – АПЛ

В воскресенье, 22 сентября, в Английской премьер-лиге состоится топ-противостояние – "Челси" примет "Ливерпуль". Онлайн-трансляция этого матча – на сайте Спорт24.

Матч между "Челси" и "Ливерпулем" начнется в 18:30. До этого "Ливерпуль" выиграл все пять матчей в чемпионате. И занимает первое место в АПЛ. А "Челси" выиграл лишь дважды. Еще два раза сыграл вничью и один раз проиграл, разница голов 11:11.

 К слову: Челси – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч АПЛ

Трансляция матча "Челси" – "Ливерпуль" доступна для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.

Онлайн-трансляция матча Челси – Ливерпуль

 

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Челси – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч АПЛ
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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Ливерпуль Челси
Источник: 24 канал
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