Челси – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ

В воскресенье, 22 сентября, в Английской премьер-лиге состоится топ-противостояние – "Челси" примет "Ливерпуль". Онлайн-трансляция этого матча – на сайте Спорт24.

Матч между "Челси" и "Ливерпулем" начнется в 18:30. До этого "Ливерпуль" выиграл все пять матчей в чемпионате. И занимает первое место в АПЛ. А "Челси" выиграл лишь дважды. Еще два раза сыграл вничью и один раз проиграл, разница голов 11:11.

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Трансляция матча "Челси" – "Ливерпуль" доступна для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.

Онлайн-трансляция матча Челси – Ливерпуль